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Economía

Datos que complican el acceso al crédito internacional a tasas razonables

El riesgo país se disparó y cayeron los bonos

Se ubicó en el nivel más alto desde diciembre de 2025. El indicador, que el 11 de septiembre se encontraba en 485 puntos, escaló 150 unidades en poco más de dos semanas.

Argentina's President Javier Milei gestures during the signing ceremony of the trade agreement between the European Union and Mercosur, at the Gran Teatro Jose Asuncion Flores of Paraguay's Central Bank in Asuncion on January 17, 2026. The South American bloc Mercosur and the European Union on January 17 signed a major trade deal that has been 25 years in the making. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
La escalada responde a una combinación de factores externos y locales. AFP. AFP

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