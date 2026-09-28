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Negó la recesión y le echó la culpa a la oposición del aumento del riesgo país
Milei se ata al mástil de su propia deriva
El Presidente dijo que los salarios suben y la economía crece. Criticó los propios indicadores oficiales y elogió a Bullrich. Volvió a insultar a la prensa.
28 de septiembre de 2026 - 01:57
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Milei, el domingo por la noche, en una charla amena con el oficialista Luis Majul.
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