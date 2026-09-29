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Maricarmen, la octogenaria que había sido desahuciada, regresa a su casa
Cómo la presión social forzó un freno a los desalojos y los alquileres en España
Las protestas consiguen que el Gobierno de Sánchez apruebe suspender desalojos hasta 2030 y la compra a fondos buitre durante un año y medio.
La marea de indignados empujó al Gobierno de Sánchez a apurar medidas ante la crisis de la vivienda.
Europa Press. Europa Press
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