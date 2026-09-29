Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

CIUDAD. Se demora la prótesis de una paciente de 85 años está internada en Pami I

Una semana para una intervención que se debe resolver en 48 horas

La hija de una mujer de 85 años que está internada desde el 21 de septiembre reclamó celeridad en las prestaciones y también cuestionó las condiciones edilicias de Pami I.

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Ahora son tres los que van por la presidencia del Rojo

Independiente: Gaudio y Sacco lanzaron sus candidaturas

Prevención y protección infantil en el deporte

Córdoba busca sentar un precedente nacional con una ley de seguridad para arcos y estructuras en clubes de barrio

Una escena que generó rechazo

Jóvenes libertarios destruyeron a palazos una maqueta de la Legislatura de Tucumán: el candidato a gobernador justificó el episodio

"Vía México", el adelanto

Un homenaje a Miguel Zavaleta: “20 caras bonitas” en vivo

Exclusivo para

Participá por entradas para ver “Persona, Héroe Latino” el lunes 5 de octubre

¡Participá por entradas para ver a Las Pelotas en vivo 7 de Octubre! 🎸

¡Viví el No Fue Real Tour de Chiara Oliver en el Vorterix! 🎤

Milei guarda silencio

Punta Arenas organizó una ronda de inversores para avanzar con la ruta a las Islas Malvinas

Por Natalia López Gómez

El País

Una escena que generó rechazo

Jóvenes libertarios destruyeron a palazos una maqueta de la Legislatura de Tucumán: el candidato a gobernador justificó el episodio

Una experonista que saltó a LLA

Quién es Claudia López, la aliada de Lule Menem que el Gobierno designó como sucesora de Pagotto

En un intento de robo

Balearon a un custodio de la ministra Monteoliva

Otra bomba de humo del Gobierno

Las flojas aclaraciones de Ravier sobre los “30 mil terroristas deportados” de Milei

Economía

Se acumulan cifras negativas

El consumo en la era Milei sigue en caída libre

Pese a la desconfianza de los mercados y los datos negativos

Caputo repite que todo marcha bien

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 29 de septiembre de 2026

Iban a ser "los mejores 18 meses en décadas", según Caputo

La confianza en Milei, en su punto más bajo

Sociedad

La Justicia ordenó la internación psiquiátrica

“Pity” Álvarez habló desde el hospital: “El lunes colapsé, me agarró un brote psicótico”

El PJ se reunió en Buenos Aires para debatir sobre la grave situación del turismo

Por 90 días

La Justicia dispuso la internación psiquiátrica de “Pity” Álvarez

Por no tener registros

La Anmat prohibió la venta de una serie de limpiadores y desinfectantes

Deportes

Ahora son tres los que van por la presidencia del Rojo

Independiente: Gaudio y Sacco lanzaron sus candidaturas

El Kempes recibirá visitantes

River y Boca viajarán con sus hinchas a Córdoba

“Era difícil de sostener”

Vojvoda dio detalles de su salida de Racing y explicó por qué se fue

Se viene el Gran Premio de Malasia

Colapinto y el debut en Sepang: “Entre los diez primeros”