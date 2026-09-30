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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de septiembre
En las efemérides del 30 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
30 de septiembre de 2026 - 07:04
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Rodolfo Kusch murió el 30 de septiembre de 1979.
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