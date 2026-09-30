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Deportes

“Vamos de nuevo...”

La AFA y un nuevo homenaje a Messi en el inicio de la nueva etapa de la Selección

A través de las redes sociales se puso en marcha un video homenaje para el astro rosarino con el objetivo de alentar al equipo en la nueva era que comienza.

La previa de la triple fecha FIFA Captura

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