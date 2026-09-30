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La agenda del NO | Recitales del miércoles 30 de septiembre al martes 6 de octubre

Los 20 años del Konex, el Art Media de Fro!, La Mágica en Parque Sarmiento y los primeros shows de octubre

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La Delio Valdez en el Quilmes Rock-14/04/2025
Ivonne de La Delio Valdez La Delio estará el miércoles en los festejos por las dos décadas de la Ciudad Cultural Konex y el sábado en Parque Sarmiento, para la edición al aire libre de La Mágica. Alejandra Morasano

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