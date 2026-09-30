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Radio 750

Cruje la industria metalmecánica

Fundiciones fundidas: “Es la espiral de la muerte”

La producción se desplomó en los últimos años y los industriales del sector temen una paralización total. La capacidad productiva está en torno al 40 %.

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