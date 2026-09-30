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Rosario|12

Cultura. Marianela y el cadáver de Julia Vega

Los secretos que esconde el ropero

La ópera prima de la rosarina Julia Vega podrá volver a verse en una función especial en Cines del Centro, mientras la directora adelanta sus próximos proyectos.

Marianela y el cadáver. El registro de la película es el fantástico con toques humorísticos. Gentileza -

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