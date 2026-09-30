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Cultura

También habló su nieta Juana Viale

Mirtha Legrand sigue internada: el parte del Mater Dei sobre su salud

El sanatorio destacó que la conductora de televisión se encuentra “muy bien”. Está en una sala común.

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente.

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