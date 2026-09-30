Suspendieron el juicio contra “Pity” Álvarez y le realizarán una nueva evaluación psiquiátrica

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El tribunal ordenó la internación del músico en el Hospital Tornú y solicitó un nuevo informe profesional para evaluar su capacidad de afrontar el proceso penal.
30 de septiembre de 2026 - 17:17
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