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Vuelo de terror: las imágenes que grabaron los pasajeros del avión de FlyDubai

Quienes viajaban en la aeronave relataron qué ocurrió y también subieron a redes sociales los registros que tomaron con sus celulares. Las escenas de que compartieron.

Imágenes del incidente en avión de FlyDubai. Redes Sociales

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