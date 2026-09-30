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El Mundo
Fotos y videos
Vuelo de terror: las imágenes que grabaron los pasajeros del avión de FlyDubai
Quienes viajaban en la aeronave relataron qué ocurrió y también subieron a redes sociales los registros que tomaron con sus celulares. Las escenas de que compartieron.
30 de septiembre de 2026 - 13:38
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Imágenes del incidente en avión de FlyDubai.
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