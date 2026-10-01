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Las12

Mañana comienza el juicio contra Roberto Daniel Sánchez, único imputado

Azul Semeñenko: un año después, el transfemicidio llega a juicio en Neuquén

Se espera con ansiedad y esperanza que el juicio por Azul deje un mensaje claro frente a los crímenes y las violencias motivadas por la identidad de género.

Por Laura Rosso
Marcha a un año del transfemicidio de Azul. Gentileza -

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