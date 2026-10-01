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Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 1º de octubre

En las efemérides del 1º de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

Jane Goodall-01/10/2025
Jane Goodall murió el 1 de octubre de 2025. AFP. AFP

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