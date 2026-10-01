Un festejo desde París junto a los gobernadores

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01 de octubre de 2026 - 00:59
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30 09 2026, Gobernadores y ministros en Paris.
Gobernadores y ministros, sonrientes en París.
presidencia
Temas en esta nota:
Ley de tierras
gobierno nacional
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