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MIRÁ
Portada
Cultura
Dirigida por Juan Pablo Sallato
“Hangar rojo”: engranaje de una máquina de matar
A partir de hechos reales, el film sitúa a un militar chileno en el interior del aparato represivo que comenzó a desplegarse a partir del golpe de 1973.
"Hangar Rojo" funciona como un "thriller político de circulación internacional".
Prensa -
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