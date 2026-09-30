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El gobierno brasileño sacó una medida extrema contra la ludopatía

La prohibición de las apuestas, un gol de Lula sobre la hora

Los clubes poderosos, con grandes ingresos por las empresas online, cuestionaron la medida que es provisoria por 120 días, hasta que la avale el congreso.

AME586. SAO PAULO (BRASIL), 25/09/2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante un acto donde decreto la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos en línea, a nueve días de las elecciones presidenciales y legislativas, este viernes en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Isaac Fontana
Lula consideró que las apuestas son un cáncer para la sociedad brasileña EFE. EFE

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