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CIUDAD. Analizan 11 proyectos sobre endeudamiento ciudadano en el Concejo Municipal
Qué puede hacer el Concejo por las personas endeudadas
La reunión que se realizó ayer convocó a concejales de distintos bloques, así como representantes de la Oficina Municipal del Consumidor y de la Defensoría del Pueblo. Las herramientas analizadas.
30 de septiembre de 2026 - 19:20
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Reunión en el Concejo Municipal de Rosario por el endeudamiento ciudadano
Concejo Municipal de Rosario
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Rosario
Endeudamiento
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