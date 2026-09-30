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Rosario|12

CIUDAD. Analizan 11 proyectos sobre endeudamiento ciudadano en el Concejo Municipal

Qué puede hacer el Concejo por las personas endeudadas

La reunión que se realizó ayer convocó a concejales de distintos bloques, así como representantes de la Oficina Municipal del Consumidor y de la Defensoría del Pueblo. Las herramientas analizadas.

Reunión en el Concejo Municipal de Rosario por el endeudamiento ciudadano Concejo Municipal de Rosario

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