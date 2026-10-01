Cobrar $6 mil por hora y trabajar 70 horas por semana para llegar a fin de mes

Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lleva adelante una jornada de paro con concentracion en el Obelisco porteño para marchar hacia la sede del Ministerio de Salud de la Ciudad, y realizaron una asamblea en Plaza de Mayo

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