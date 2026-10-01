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50 Años del Golpe

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El hijo de Massera, en el banquillo por el expolio a los desaparecidos

El TOF5 también juzga a siete represores que actuaron en la ESMA.

Por Luciana Bertoia
Eduardo Enrique Massera, imputado causa DDHH robo de bienes.
Eduardo Enrique Massera, imputado causa DDHH robo de bienes. Capturas de Video

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