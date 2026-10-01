La Iglesia, diputados y movimientos sociales apuestan por una ley para los barrios populares

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En la sede de Cáritas anunciaron la propuesta legislativa que busca reactivar las obras de integración sociourbana abandonadas por el gobierno de Milei.
01 de octubre de 2026 - 01:52
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Diputados y organizaciones sociales presentaron un proyecto para recuperar el programa de urbanización de barrios populares.
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