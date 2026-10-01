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Buenos Aires|12

Reunirá veintiún editoriales y cinco librerías dedicadas a la temática de los pueblos originarios

Llega la primera Feria del Libro y de la Cultura Indígena de la Provincia

Inti Raymi en Punta Querandí Nicolas_PARODI

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La exposición de Rubén Romano en Chivilcoy

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Colapinto habló del incidente con Gasly y Norris: “Un error simple con consecuencias grandes”

El volante está sancionado por los incidentes en la final ante España

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La Justicia de Nueva York cerró la investigación contra Hayden Davis

La criptoestafa LIBRA, impune también en Nueva York

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La pelea por la Ley de Tierras vuelve a las calles: convocan a una nueva marcha para cuando sesione Diputados

Un decreto no puede derogar una ley (y la Corte lo sabe)

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Entrevista a María González Veracruz, Secretaria de Digitalización e IA del gobierno español

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Femicidios en Argentina: se reportaron 192 víctimas en lo que va del año

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ATP 500 de Beijing: el estreno fue con triunfo para Fran Cerúndolo

Los nuevos jugadores, con sus más y sus menos, dieron la talla del momento

Una selección nueva con las ideas de siempre

Por Daniel Guiñazú