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Buenos Aires|12
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“El pensamiento de Francisco era político”
El espacio comienza una serie de encuentros temáticos quincenales sobre distintos aspectos desarrollados por el argentino. Primero, “la cultura del encuentro”.
Por
Gastón Garriga
02 de octubre de 2026 - 00:22
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