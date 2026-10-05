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Cultura

Se presentan en C Art Media

Derrick Green, de Sepultura: “Era momento de dar un paso al costado”

La legendaria banda brasileña lleva adelante una gira despedida que tendrá su escala porteña el martes 6. “Es algo divertido y triste a la vez”, confiesa su cantante.

El cuarteto lanzará un disco en vivo que refleja su última gira. Archivo -

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