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Cultura
Una breve reseña del primer libro de Stephanie Darling
Acerca de Diario santo
Un registro íntimo y en movimiento que dibuja ciudades, preguntas existenciales, búsquedas internas y un hilo invisible donde lo santo se inscribe como una constante no necesariamente religiosa.
Por
Gabriela Figueroa
22 de noviembre de 2026 - 19:28
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Diario santo, el primer libro de Stephanie Darling.
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