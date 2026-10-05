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MIRÁ
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Buenos Aires|12
Legislatura bonaerense
Los proyectos de salud de Kicillof pasaron otra comisión, pero se tensó el debate con la oposición
Las iniciativas requerirán de una mayoría especial para el tratamiento en el recinto, por lo que requiere de acuerdos con los bloques opositores.
Nicolás Kreplak cuando defendió los proyectos en el Senado bonaerense.
Gentileza -
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