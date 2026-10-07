Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
La despedida de Messi en la Selección Argentina: minuto a minuto
20 min
La despedida de Messi en la Selección Argentina: minuto a minuto
20 min
La despedida de Messi en la Selección Argentina: minuto a minuto
20 min
La despedida de Messi en la Selección Argentina: minuto a minuto
20 min
La despedida de Messi en la Selección Argentina: minuto a minuto
20 min
MIRÁ
Portada
Deportes
Leo convirtió el 3-0 de Argentina
El gol de Messi llegó desde el punto penal
El capitán anotó en su partido despedida a los 25 del segundo tiempo desde los doce pasos, con un zurdazo letal cruzado.
07 de octubre de 2026 - 01:11
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
JUAN MABROMATA. AFP
Temas en esta nota:
Selección Argentina
Lionel Messi
Últimas Noticias
Las fórmulas que dejan huellas
¿Qué hace grande a una serie? Las claves del top 10 de The New York Times y su ranking de los 100 shows
Por
Erik Gómez
Se despidió como mejor sabe, repartiendo alegrías y lágrimas
En su última función, Messi nos volvió a emocionar: “Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que me pudo pasar”
Por
Cristian Dellocchio
Leo convirtió el 3-0 de Argentina
El gol de Messi llegó desde el punto penal
Opinión
El día de San Messi
Por
Daniel Guiñazú
Exclusivo para
Cruces en Diputados por la iniciativa oficialista
Fuertes críticas al proyecto de Soberanía Nacional: “Es un caballo de Troya”
Por
Eva Moreira
Evalúa volver a tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Las desesperadas maniobras del Gobierno para blindar el megaDNU
Por
Melisa Molina
La receta de siempre del Fondo Monetario Internacional
Contra las tarifas subsidiadas
Deberán ser respaldados por la Diputación Permanente
El Gobierno español aprobó dos nuevos decretos de vivienda
El País
Los premios Quórum 2026
Reconocimiento a protagonistas de la justicia
Cruces en Diputados por la iniciativa oficialista
Fuertes críticas al proyecto de Soberanía Nacional: “Es un caballo de Troya”
Por
Eva Moreira
Protesta contra los jueces por la extranjerización de la tierra
El repudio de la calle a la Corte Suprema: “Está al servicio de los poderosos”
Evalúa volver a tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Las desesperadas maniobras del Gobierno para blindar el megaDNU
Por
Melisa Molina
Economía
Otra curiosa explicación de Caputo: "Ruido en las mediciones por el Mundial o la visita del Papa"
No es crisis, es sólo “volatilidad”
La receta de siempre del Fondo Monetario Internacional
Contra las tarifas subsidiadas
Presiona EE.UU. por patentes
Lamelas ordenó apurar el paso
Avanza el modelo de la precarización del empleo
Primeras muestras de la reforma anti-laboral
Sociedad
Iniciativa del senador Wado de Pedro
Un debate para cuidar a las infancias en los entornos digitales
El principio del fin de la histórica cárcel
Formalizan el traslado de los detenidos de Devoto a Marcos Paz
Por
Santiago Brunetto
El registro del momento se viralizó en redes
Detienen al hombre que fue filmado mientras golpeaba a su pareja en Tapalqué
El negocio de la IA generativa
La próxima batalla de la inteligencia artificial es por el derecho a cobrar
Deportes
Se despidió como mejor sabe, repartiendo alegrías y lágrimas
En su última función, Messi nos volvió a emocionar: “Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que me pudo pasar”
Por
Cristian Dellocchio
Leo convirtió el 3-0 de Argentina
El gol de Messi llegó desde el punto penal
Opinión
El día de San Messi
Por
Daniel Guiñazú
Asistencia de Messi y zurdazo para el 2 a 0
Nico Paz metió un golazo para estirar la ventaja de Argentina