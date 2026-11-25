Se anunció la entrega de 226 antenas Starlink para mejorar la conectividad en parajes alejados
Sáenz y Pettovello firmaron un convenio para implementar el programa Centros de Familia en Salta
El gobierno informó que este programa busca acompañar a familias en situación de vulnerabilidad y ampliar el acceso de niños y adolescentes a actividades deportivas, recreativas, culturales y de formación. En la provincia alcanzará a 4.000 personas de los departamentos Capital y Orán. Recibirán una ayuda de 24.000 mensuales durante seis meses.