A propósito de un homenaje a Mario Roberto Santucho en la UBA
La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA atrasa. Su Consejo Directivo declaró de interés institucional un homenaje a Mario Roberto Santucho que incluye la instalación de una escultura. La noticia causó revuelo en Buenos Aires. En el barrio Observatorio de Córdoba, una escultura de “Robi” ya lleva cuatro años al lado de una santarrita. La placa dice 19 de noviembre de 2022. A la prestigiosa universidad porteña le viene bien llegar, aunque llegue un poco tarde.