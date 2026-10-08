Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de octubre de 2026
-1min
MIRÁ
Portada
Sociedad
Poeta y ensayista canadiense
El Premio Nobel de Literatura 2026 fue para Anne Carson
La Academia sueca destacó su obra “audaz e inventiva” que creó “nuevas formas para la literatura contemporánea.
08 de octubre de 2026 - 11:11
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Temas en esta nota:
Premio Nobel de Literatura
Últimas Noticias
Auge y caída de una fábrica de amortiguadores
Tenía 42 empleados y una empresa próspera: llegó Milei y lucha por sobrevivir
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de octubre de 2026
“Buscan salvarlo de la forma más burda y ridícula"
Grave denuncia de Nadia Beller por la protección a Fernando Cerimedo
"Únicamente mexicanos”
Sheinbaum promulgó la ley que prohíbe la doble nacionalidad a los candidatos a presidente y gobernador
Exclusivo para
Para alivio de Nietzsche, Argentina parió un símbolo
Lionel Messi: la importancia de contar con un Padre
Por
Sergio Zabalza
En asamblea con intendentes de todo el país
Fernando Espinoza fue reelegido como presidente de la Federación Argentina de Municipios
El GCBA busca endurecer el Código Contravencional
La Ciudad también baja la edad de punibilidad
Por
Santiago Brunetto
Amparo de la Defensoría del Pueblo bonaerense
Una cautelar en defensa del relevamiento de tierras
Por
Irina Hauser
El País
En asamblea con intendentes de todo el país
Fernando Espinoza fue reelegido como presidente de la Federación Argentina de Municipios
Sin mesa política y con diferencias
Turbulencias en la mesa chica: crece la tensión de Milei con “Toto” Caputo y Bullrich se desmarca
Por
Melisa Molina
Amparo de la Defensoría del Pueblo bonaerense
Una cautelar en defensa del relevamiento de tierras
Por
Irina Hauser
El gobierno boliviano busca despegarlo del intento de femicidio
Operativo en marcha para liberar a Fernando Cerimedo
Por
Raúl Kollmann
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de octubre de 2026
Se multiplica la cantidad de trabajadores que buscan desesperadamente un empleo
Filas sin fin para buscar trabajo
La euforia en el mercado accionario por el resultado electoral en Brasil duró apenas una jornada
Se revirtió el repunte bursátil
La titular del organismo, Kristalina Georgieva, habló del tema
El FMI alerta por la suba del petróleo
Sociedad
Poeta y ensayista canadiense
El Premio Nobel de Literatura 2026 fue para Anne Carson
Cielo nublado
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 8 de octubre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 8 de octubre
El GCBA busca endurecer el Código Contravencional
La Ciudad también baja la edad de punibilidad
Por
Santiago Brunetto
Deportes
Con mención a Diego Armando Maradona
Messi y su posteo en Instagram: “Me quedaron muchas cosas por decir”
Que hay que esperar de la nueva Scaloneta, sin el histórico capitán
El día uno de la era ”post Messi" de la Selección Argentina
Por
Daniel Guiñazú
Lo acusan de prometer licencias de entrenador falsas
Alejandro Mancuso, involucrado en una estafa con exjugadores en Brasil
Los insultos a Tapia y el racismo encubierto
Por
Vito Amalfitano