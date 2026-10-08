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El País

El diputado dijo que en la última dictadura en Argentina "no hubo genocidio"

El repudio a Benedit tras su defensa a genocidas

El edil que gestó la visita a represores en 2024 volvió a negar el golpe de Estado. La oposición y organismos de DD.HH. salieron al cruce.

El diputado libertario, Beltran Benedit. Archivo -

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