“Error de cálculo”: El Banco Central perdió más de 1.000 millones de dólares por especular con el oro

ENERO 10: El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 10: El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, durante el anuncio del acuerdo con el FMI. Foto NA: MARIANO SÁNCHEZzzzz

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