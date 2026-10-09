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Rosario|12

El árbitro que dirigirá el partido de Ñuls en Mendoza estuvo preso por estafa

A la lepra le espera un juez sin credibilidad

Robledo estuvo preso en el marco de la causa Generación Zoe, acumula fallos insólitos en el ascenso y debuta en Primera el lunes.

Juan Cruz Robledo, el árbitro que dirigirá a Gimnasia de Mendoza y Ñuls. Imagen Web

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