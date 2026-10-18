Un estudio provincial revela que los costos pueden ir de 600 mil a 4 millones de pesos al año
Por qué la menopausia también es una cuestión económica para 2,2 millones de mujeres bonaerenses
Los ministerios de Economía y Salud provinciales, la Defensoría del Pueblo y un equipo de la UBA elaboraron un informe para visibilizar las dificultades que atraviesan las mujeres durante esta etapa. Laura Lombardía, directora de la UGE, argumentó cómo influyen los ingresos, la desigualdad en el empleo y las tareas de cuidado en el acceso a la salud.