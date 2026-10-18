“Tuve días peores”, la heterodoxa biografía de Leopoldo Brizuela por Guido Herzovich.
En “Tuve días peores” Guido Herzovich cuenta cómo descubrió al mismo tiempo a Leopoldo Brizuela, sus libros y el archivo personal que dejó al morir en 2019. Cruza la biografía con la investigación, el ensayo con el diario personal, intentando contestar una serie de interrogantes: ¿qué hace, cómo es, qué significa ser un escritor? Leopoldo Brizuela brilla tanto en estas páginas como las obras que no conocemos, perdidas en sus papeles, o como la perspectiva de un lector especializado que se deslumbra con su tema cuando menos se lo esperaba.