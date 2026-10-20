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El imperio de la hipocresía

YAMIL LAGE / AFP Foto por YAMIL LAGE / AFP Cuban leader Raul Castro attends the gala marking the 100th anniversary of his brother Fidel Castro's birth at the Karl Marx theatre in Havana on August 13, 2026. The 95-year-old and US-indicted Cuban leader Raul Castro received a standing ovation as he appeared in public for the first time in months on August 13, 2026, attending an event in Havana to mark the centenary of his brother Fidel's birth.
Raúl Castro, veterano dirigente cubano. AFP

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