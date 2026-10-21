El proceso tiene a 21 imputados por crímenes cometidos entre 1975 y 1978, que tuvieron como víctimas a más de 70 personas
Causa Di Santo: la próxima audiencia por el juicio de lesa humanidad será el martes 27
En la primera audiencia, ex presos políticos y defensores de los derechos humanos de Córdoba destacaron la importancia del proceso judicial y la necesidad de mantener viva la memoria colectiva. “Ver a los acusados en el banquillo reconforta y le hace bien a la sociedad”, dijo uno de los testigos.