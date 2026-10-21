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Hablan de una competencia “desleal”

Un contrabando “avalado por el Estado”: la industria textil pide más controles en la importaciones

Desde la Fundación Pro Tejer reclaman medidas que potencien el mercado interno.

KARACHI (Pakistán), 09/07/2025.- Un trabajador trabaja en una fábrica de prendas de vestir que exporta prendas a los Estados Unidos y Europa, en Karachi, Pakistán, 098 de julio de 2025 (expedida el 09 de julio de 2025). Pakistán y Estados Unidos han llegado a un acuerdo arancelario recíproco a largo plazo después de cuatro días de negociaciones en Washington, con el objetivo de evitar la reimposición de un arancel del 29 por ciento a las exportaciones paquistaníes, que afecta particularmente al sector textil, que es crucial para la economía de Pakistán. Se espera que el acuerdo mejore las importaciones paquistaníes de bienes estadounidenses, aumente la inversión estadounidense en sectores clave como la minería y la energía, y mantenga el acceso al mercado estadounidense para Pakistán. EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER
INDUSTRIA TEXTIL SHAHZAIB AKBER. EFE

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