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MIRÁ
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Radio 750
Flávio Bolsonaro quiere copiar el modelo de Milei si llega al poder
Elecciones en Brasil: qué motiva a los bolsonaristas en la previa del balotaje decisivo para la región
Votantes del ultraderechista Jair Bolsonaro (Partido Liberla) apoyan su política de recortes en el Estado, privatizaciones, ajuste de planes sociales y el regreso de la mano dura a las calles.
21 de octubre de 2026 - 13:53
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Brazil's President and presidential candidate Luiz Inacio Lula da Silva (R) and Brazil's right-wing presidential candidate Flavio Bolsonaro speak during a debate
Brazil's President and presidential candidate Luiz Inacio Lula da Silva (R) and Brazil's right-wing presidential candidate Flavio Bolsonaro speak during a debate ahead of the presidential election runoff in Sao Paulo, Brazil, on October 18, 2026. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)
NELSON ALMEIDA. AFP
Temas en esta nota:
Brasil
Bolsonaro
Lula Da Silva
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