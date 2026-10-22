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A cuatro días de la segunda vuelta
Lula llevó su campaña a Minas Gerais, un estado clave en la definición del balotaje
22 de octubre de 2026 - 14:04
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La gran caravana de Lula en Belo Horizonte
Andre Coelho. EFE
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