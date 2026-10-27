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El Mundo

Con una carta divulgada en redes sociales

El partido de Flávio Bolsonaro reconoció la victoria de Lula da Silva

El presidente del espacio político, Valdemar Costa Neto, afirmó, sin nombrar a Lula, que el PL “reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral”.

El partido de Flávio Bolsonaro reconoció la victoria de Lula da Silva. SERGIO LIMA. AFP

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