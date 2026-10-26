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Corrección brusca luego de la apuesta por Bolsonaro
El día después para el mercado financiero
La bolsa en Brasil se derrumbó con el triunfo de Lula, a pesar de que nada cambió en una economía real que está en crecimiento.
26 de octubre de 2026
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El mercado demostró una vez más un comportamiento absolutamente especulativo.
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