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Messi fue quinto, no asistió a la gala y se quedó en los Estados Unidos
Harry Kane dio la sorpresa y se quedó con el Balón de Oro 2026
En la ceremonia que se realizó en Londres, France Football acabó dándole el premio al artillero inglés. Mbappé salió segundo, Lamine fue tercero y Rodri, cuarto.
26 de octubre de 2026 - 23:20
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Balón de Oro 2026.
Harry Kane, capitán del seleccionado inglés, alza el premio en Londres.
EFE. EFE
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Lionel Messi
Londres
Kylian Mbappé
Lamine Yamal
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