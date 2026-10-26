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Messi fue quinto, no asistió a la gala y se quedó en los Estados Unidos

Harry Kane dio la sorpresa y se quedó con el Balón de Oro 2026

En la ceremonia que se realizó en Londres, France Football acabó dándole el premio al artillero inglés. Mbappé salió segundo, Lamine fue tercero y Rodri, cuarto.

LONDON (United Kingdom), 27/10/2026.- England captain Harry Kane wins the Men's Ballon d'Or at the 2026 Ballon d'Or awards ceremony at the London Palladium Theatre, London, Great Britain, 26 October 2026. It is the 70th edition of the annual ceremony. (Gran Bretaña, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Balón de Oro 2026. Harry Kane, capitán del seleccionado inglés, alza el premio en Londres. EFE. EFE

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