Máximo Kirchner y Axel Kicillof se reunieron para ordenar el PJ bonaerense

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NOTICIAS ARGENTINAS LA PLATA ABRIL 8: El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes junto a la ministra Daniela Vilar el acto de presentación del Plan de Gestión del Ministerio de Ambiente en el Estadio Único, con la participación del diputado nacional Máximo Kirchner; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié; la vicegobernadora Verónica Magario; y el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde. Foto NA

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