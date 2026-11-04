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El País

Encuentro cara a cara en La Plata

Máximo Kirchner y Axel Kicillof se reunieron para ordenar el PJ bonaerense

En la antesala de una reunión del Consejo del Partido, el gobernador y el diputado acercaron posiciones. La pulseada por las reelecciones indefinidas.

Por Sebastián Cazón
NOTICIAS ARGENTINAS LA PLATA ABRIL 8: El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes junto a la ministra Daniela Vilar el acto de presentación del Plan de Gestión del Ministerio de Ambiente en el Estadio Único, con la participación del diputado nacional Máximo Kirchner; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié; la vicegobernadora Verónica Magario; y el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde. Foto NA
axel kicillof máximo kirchner NOTICIAS ARGENTINAS LA PLATA ABRIL 8: El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes junto a la ministra Daniela Vilar el acto de presentación del Plan de Gestión del Ministerio de Ambiente en el Estadio Único, con la participación del diputado nacional Máximo Kirchner; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié; la vicegobernadora Verónica Magario; y el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde. Foto NA AGENCIA NA

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