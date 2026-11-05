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Psicología

El cierre y fusión de grados

La producción de desamparo en la escuela pública

El debilitamiento progresivo de las instituciones públicas genera desamparo social, al retirar condiciones materiales y simbólicas que garantizan pertenencia, cuidado y continuidad para las nuevas generaciones.

Cierre de cursos en escuela
Sin Credito

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