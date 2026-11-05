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Cultura

Un espectáculo imperdible en Caras y Caretas

Orlando Netti: “Leonardo Favio hace mucha falta hoy”

En su infancia y adolescencia, el cantante compartió infinidad de vivencias con el legendario cineasta. “Favio y yo” se propone como un recorrido multimedia que homenajea su figura.

Por Laura Gómez
Orlando Netti
"Favio es uno de los pocos artistas que ha ensamblado muy bien lo intelectual con lo popular." Sin Credito

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