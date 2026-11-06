Kast indulta a pedófilos y criminales de lesa humanidad
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile otorgó 56 decretos de rebaja de condenas por delitos sexuales contra menores, entre marzo y septiembre de 2026, en lo que resultó un modo de indulto, y también dejó en libertad a dos presos por crímenes de lesa humanidad. De las 56 personas sentenciadas por delitos contra menores, 27 corresponden a abuso sexual, y 29 a violaciones. La respuesta es una enorme y sostenida movilización de las organizaciones feministas, los movimientos sociales, estudiantes, que todavía continúa, a pesar de la represión.