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El País

Acercar la lucha por la memoria a León XIV

Un mensaje al Papa: organismos de derechos humanos realizaron una intervención en la Catedral

La actividad apuntó a darle la bienvenida al Papa. Buscan poder reunirse con él para hacerle llegar la historia del genocidio en Argentina.

5-11-2026 Catedral de Bs As familiares de desaparecidos y miembros de organismos de derechos humano
“No hay cosa más política que la visita del papá”, aseguraron las organizaciones. ENRIQUE GARCIA MEDINA

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