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“Hubo violencia de género y no queremos descartar tampoco que pueda haber ocurrido algo de esto anoche”
Una mujer fue encontrada sin vida en el barrio Ceferino
Celeste Nahir de los Ángeles Romero fue encontrada en su vivienda, donde convivía con su pareja. Según indicó su hermano, el cuerpo presentaba moretones y había antecedentes de violencia de género.
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