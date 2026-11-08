“El amor inventado” de Paula Klein, la novela ganadora de la cuarta edición del Premio Lumen.
Ganadora de la cuarta edición del Premio Lumen otorgado a escritoras de América Latina y el Caribe, la novela “El amor inventado” de Paula Klein plantea los límites y conflictos entre lo público y lo privado a través de la trama de un fraude periodístico que termina poniendo bajo sospecha la historia entera de un matrimonio. La protagonista se convierte en una detective de la intimidad que llegará a explorar la atracción que ejerce la mentira tanto en la vida real como en la literatura y su relación no siempre aceptada con la libertad.